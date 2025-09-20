Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο του Πειραιά λόγω του «Run Greece Πειραιά»

Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο του Πειραιά, λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «Run Greece Πειραιά».

Πιο συγκεκριμένα, αυτήν την ώρα είναι κλειστές:

η Ακτή Μουτσοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλατείας Κανάρη και της Ακτής Θεμιστοκλέους.

η Ακτή Θεμιστοκλέους, στο τμήμα της μεταξύ της Ακτής Μουτσοπούλου και της Λεωφ. Φρεαττύδος.

η Λεωφ. Φρεαττύδος, στο τμήμα της μεταξύ της Ακτής Θεμιστοκλέους και της οδού Σαχτούρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

η Σαχτούρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Φρεαττύδος και Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

η Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαχτούρη και Δραγάτση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.