Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας μετά από πτώση δέντρου στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης στο Μοναστηράκι.

Από την πτώση, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Πρόκειται για μια γυναίκα που μεταφέρεται στον Ευαγγελισμό και ένας άντρας που έχει τραυματιστεί ελαφρά στην πλάτη και δεν φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Στο σημείο έχει κληθεί και η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

