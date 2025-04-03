Την αυστηρότερη των ποινών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου σε 52χρονο άντρα που ως νονός κακοποιήσε σεξουαλικά το ανήλικο βαφτηστήρι του καθώς και την αδερφή του αγοριού.

Οι φρκαλέες πράξεις του φέρονται να διαπράχθηκαν από το 2005 ως και το 2019 και σε διαφορετικές περιόδους όταν τα παιδιά ήταν ανήλικα.

Ο 52χρονος κηρύχθηκε ομόφωνα ένοχος με το δικαστήριο να του επιβάλλει κατά συγχώνευση συνολική ποινή κάθειρξης, 22 έτη.

Στον 52χρονο, που είναι προφυλακισμένος στις φυλακές της Τρίπολης είχαν ασκηθεί διώξεις για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη και ανηλίκου που έχει συμπληρώσει τα 14 έτη, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, τελεσθείσα και σε απόπειρα.



Επίσης κατηγορούνταν και για πορνογραφία ανηλίκων, με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη, αφού στην κατοχή του είχε βρεθεί κάρτα μνήμης με πορνογραφικό υλικό.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το υλικό έδειχνε την ερωτική περίπτυξη του άντρα με το 15χρονο τότε αγόρι, το οποίο επισημαίνει πως οι πράξεις συνέβησαν περισσότερες από 10 φορές, σημειώνοντας πως δεν είχε ιδέα ότι ο νονός του το βιντεοσκοπούσε.

Ο Ηρακλειώτης που είχε συλληφθεί το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης του 2024 καταδικάστηκε για όλες τις πράξεις που τον βαραίνουν εκτός από μια σε βάρος του κοριτσιού που είχε συμβεί το 2005 και το οποίο με βάση τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου έχει παραγραφεί.

«Ο ίδιος ο βαφτισιμιός μου, μου το ζήτησε»

Ο ίδιος, μετά την σύλληψή του, είχε ομολογήσει τις πράξεις του για τις οποίες δήλωσε μετανιωμένος και συντετριμμένος.

Ο νόνος «τέρας» φέρεται να παραδέχτηκε ότι η πράξη είχε γίνει δύο φορές ρίχνοντας ωστόσο την ευθύνη στο βαφτιστήρι του.

«Την πρώτη φορά ήταν στο γραφείο μου. Ο ίδιος ο βαφτισιμιός μου, μου το ζήτησε. Ήταν τον Δεκέμβριο του 2019. Την δεύτερη φορά που συνέβη ήταν στο σπίτι μου.»

Αναφερόμενος στο πορνογραφικό υλικό φέρεται να ισχυρίζεται πως η πρωτοβουλία προερχόνταν και πάλι από το νεαρό, υποστηρίζοντάς πως προχώρησε στην καταγραφή της πράξης του σε βίντεο από .. ανοησία



«Ήταν μια ανόητη πράξη. Το έκανα απλά για να έχω αποδείξεις»

Ο 52χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος για τις πράξεις του υποστηρίζοντας πως είναι άρρωστος : «Χρειάζομαι βοήθεια. Είμαι συντετριμμένος. Δεν έπρεπε να γίνουν έτσι τα πράγματα. πρόδωσα την εμπιστοσύνη των κουμπάρων μου».

Το κουβάρι της υπόθεσης φαίνεται να ξετυλίχτηκε, όταν τα περασμένα Χριστούγεννα ο «νονός» επισκέφτηκε το σπίτι των συντέκνων του με το 20χρονο σήμερα παιδί να αρνείται να κάτσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του.

Όταν οι γονείς του αργότερα του ζήτησαν εξηγήσεις για την συμπεριφορά του, το παιδί ξέσπασε και αποκάλυψε την φρίκη που έζησε από τον πνευματικό του γονέα!

Να σημειωθεί πως στον 52χρονο δεν αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία κανένα ελαφρυντικό.

Πηγή: skai.gr

