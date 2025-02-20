Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρέστη σήμερα, σε τιμητική εκδήλωση για τη συνεισφορά της Motor Oil (Ελλάς) στο Πολεμικό Ναυτικό, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, παρουσία του προέδρου του ΔΣ και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου Motor Oil, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη.

Όπως ανακοινώθηκε, στην εκδήλωση παρευρέθησαν επίσης o υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Motor Oil, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης.

Παρέστησαν ακόμη ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωπος του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος καθώς και στελέχη της Motor Oil (Ελλάς).

Κατά την εκδήλωση απονεμήθηκε η ιδιότητα εφέδρου αξιωματικού βαθμού αρχιπλοιάρχου επί τιμή στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Motor Oil, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε ότι κατόπιν πρότασης του υπουργού Εθνικής Άμυνας θα απονεμηθεί ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Φοίνικος στον εκλιπόντα Επίτιμο υποναύαρχο Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη από την Προεδρία της Δημοκρατίας, σε τελετή η οποία θα πραγματοποιηθεί το προσεχές χρονικό διάστημα.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανακοινώθηκε δωρεά ύψους 5 εκατ. ευρώ από τον Όμιλο Motor Oil προς το Πολεμικό Ναυτικό, στη μνήμη του επίτιμου υποναυάρχου Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε ότι 4,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ανέγερση του 4ου και του 5ου ορόφου του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) και τις νέες πτέρυγες νοσηλείας, ενώ 500.000 ευρώ θα διατεθούν για την ανακατασκευή των υποδομών του θεραπευτηρίου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, καθώς και για την αγορά νέου ιατρικού εξοπλισμού.

Μιλώντας για τον κ. Ιωάννη Βαρδινογιάννη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε: «Ο κ. Βαρδινογιάννης έχει συνταχθεί ενεργά δίπλα στις Ένοπλες Δυνάμεις, με αίσθημα ευθύνης και με ενδιαφέρον για τη θωράκιση της χώρας. Με σημαντικές δωρεές της οικογένειάς του για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και της Σχολής των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, για τον εκσυγχρονισμό του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, για τον μηχανογραφικό εξοπλισμό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού».

«Όλα αυτά συνιστούν απτή δέσμευση για τη μεγάλη εθνική προσπάθεια, τη στήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας» πρόσθεσε.

«Το ελληνικό εθνικό αφήγημα», επισήμανε ο κ. Δένδιας, «διαχρονικά βασίζεται στον θεσμό της χορηγίας. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία, χωρίς τη χορηγία και χωρίς την τριηραρχία, δεν θα είχε υπάρξει. Και αυτό συνεχίζει μέσα στους αιώνες ως εθνική ευεργεσία. Ως, δηλαδή, συνεισφορά των ανθρώπων οι οποίοι τα κατάφεραν στη ζωή τους και οι οποίοι επέλεξαν να στηρίξουν την πατρίδα σε κρίσιμες στιγμές της».

«Οι δωρεές αποτελούν έμπρακτη δήλωση συνεισφοράς στο όραμα μιας ισχυρής πατρίδας» υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στον αείμνηστο Βαρδή Βαρδινογιάννη, ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι «διακρίθηκε ως αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού και διώχθηκε από τη δικτατορία για τις δημοκρατικές του πεποιθήσεις».

«Αισθανόταν», είπε, «όμως πάντα αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Άνθρωπος ευθύς, με υψηλό αίσθημα πατριωτισμού, προσέφερε στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Μιλώντας «για τη σύντροφο της ζωής και του έργου του, τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη», τόνισε ότι «ενσάρκωνε ακριβώς το συμπλήρωμα της αυστηρής πατρικής εικόνας, μια εικόνα μητρικής αγκαλιάς και φροντίδας, ιδίως για τα παιδιά με καρκίνο, στα οποία αφιέρωσε τη ζωή της, και στην οποία απονεμήθηκε κατά την παρουσία μου στο υπουργείο Εξωτερικών, η υψηλότατη διάκριση, το Βραβείο Nelson Mandela, από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών».

Για τη συνεισφορά του Βαρδή Βαρδινογιάννη, είπε ο κ. Δένδιας «αισθανόμαστε την ανάγκη όχι μόνο να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, αλλά και να του απονεμηθεί από την Ελληνική Δημοκρατία ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Φοίνικα».

«Ο Φοίνικας», συμπλήρωσε, «είναι το καποδιστριακό σύμβολο της διαρκούς αναγέννησης της χώρας μέσα από τις περιπέτειές της. Ένα σύμβολο τιμής που ανήκει στους ξεχωριστούς Έλληνες».

«Το Προεδρικό Διάταγμα, κατόπιν πρότασής μου, έχει υπογραφεί από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και η τιμητική του απονομή θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα στην Προεδρία της Δημοκρατίας» εξήγησε.

«Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, αλλά είμαι βέβαιος ότι αν μπορούσε να μας ακούσει, θα αισθανόταν υπερηφάνεια, αλλά και ταπεινοφροσύνη, διότι δεν επιζητούσε αναγνώριση. Θα ήθελα να πω όμως ότι η μνήμη όσων κληροδοτούν στην πατρίδα παραμένει ζωντανή» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

