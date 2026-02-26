Η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε στη Γερμανία

Στη Γερμανία εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και συγκεκριμένα από την περιοχή του Ρίου.

Τις τελευταίες δύο βδομάδες βρίσκονταν κοντά στα ίχνη της οι γερμανικές αρχές μετά από στίγμα που είχε δώσει το κινητό της τηλέφωνο στις 9 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της. Όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και ο κοινωνιολόγος που θα μιλήσει μαζί της δώσει το «πράσινο φως» θα επικοινωνήσει και με τους γονείς της.

Η 16χρονη εντοπίστηκε σε σπίτι στο Βερολίνο, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες.

Οι αρχές της Γερμανίας ενημέρωσαν τους αστυνομικούς του ανηλίκων Αχαΐας που είχαν αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό της όλο αυτό το διάστημα τονίζοντας πως είναι καλά στην υγεία της και ήδη έχει μεταφερθεί σε δομή προστασίας ανηλίκων στο Βερολίνο

Υπενθυμίζεται πως μετά από 5 επίσημα αιτήματα των Αρχών προς την αεροπορική εταιρεία Lufthansa που πέταξε προς τη Γερμανία η 16χρονη Λόρα στο φως της δημοσιότητας ήρθε το e-mail με το οποίο η γερμανική εταιρεία επιβεβαιώνει στην ΕΛ.ΑΣ. πως πράγματι η ανήλικη ταξίδεψε από το Ελευθέριος Βενιζέλος στις 8 Ιανουαρίου.

H απάντηση της εταιρείας ήταν λιτή και σύντομη αναφέροντας πως η Λορα ταξίδεψε μόνη της.

Η «σιωπηλή» διαδρομή της Λόρας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ταξίδι της Λόρας ξεκίνησε από το Ρίο νωρίς το πρωί, στις 10:10 αποβιβάστηκε από το ταξί στην περιοχή του Ζωγράφου, κινήθηκε στην οδό Μικράς Ασίας όπου αναζήτησε WiFi από μίνι μάρκετ. Στη συνέχεια, επισκέφτηκε κοσμηματοπωλείο στου Ζωγράφου, όπου προσπάθησε να πουλήσει προσωπικά της αντικείμενα και τέλος πήγε στην Ομόνοια σε ταξιδιωτικό γραφείο όπου αγόρασε το εισιτήριο για την Γερμανία.

Ακολούθως, επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό το «Ελευθέριος Βενιζέλος», από όπου έφυγε για Φρανκφούρτη την ίδια ημέρα.

Γιατί έφυγε

Συμμαθήτριες της Λόρας περιέγραψαν περιστατικά που δείχνουν ότι η 16χρονη ζούσε υπό έντονη πίεση στο σπίτι. Όπως είπαν, ο πατέρας της την είχε κουρέψει στην πρώτη γυμνασίου επειδή ζήτησε να πάει κομμωτήριο, ενώ η ίδια προσπαθούσε να ζητήσει βοήθεια από φίλες και καθηγητές.

Ωστόσο, φοβόταν την αντίδραση των γονιών της και συχνά αρνιόταν να αποκαλύψει αναλυτικά τι ακριβώς συνέβαινε. Σύμφωνα με φίλες της, οι γονείς της δεν της έδιναν χρήματα για καθημερινές ανάγκες. Σε μια εκδρομή στο Ναύπλιο, η Λόρα δεν είχε λεφτά ούτε για φαγητό, με αποτέλεσμα να μοιραστεί γεύμα με συμμαθήτρια της.

Ηθελε να κρατάει απόσταση από τον πατέρα της και φορούσε πάντα μακριά ρούχα, ακόμη και σε ζέστη, ενώ δεν είχε στενή σχέση με τη μητέρα της που εμφανιζόταν αποστασιοποιημένη, ενώ ο πατέρας έθετε αυστηρούς κανόνες, ελέγχοντας ακόμα και το κινητό της και ασκώντας έντονη ψυχολογική πίεση. Η Λόρα είχε μετακομίσει πρόσφατα από τη Γερμανία και δυσκολευόταν να προσαρμοστεί.

Περιέγραφε ότι ο πατέρας της είχε πληρώσει για να τη βγάλει από μια μονάδα για παιδιά με ιστορικό κακοποίησης και ότι η οικογένεια επέλεξε να μείνει στην Πάτρα ώστε να μην εντοπιστούν εύκολα. Συμμαθήτριες περιέγραψαν επίσης πως η Λόρα έβρισκε τρόπους να κερδίσει χρήματα, πλέκοντας ή δανείζοντας βιβλία και παιχνίδια. Ήταν ιδιαίτερα δημιουργική και προσπαθούσε να γίνει οικονομικά ανεξάρτητη, με σκοπό να φύγει από το σπίτι όταν μεγαλώσει.

Το σπίτι της φαινόταν ακατάστατο και οι γονείς δεν την πρόσεχαν επαρκώς.

Η Λόρα διατηρούσε περιορισμένη επικοινωνία με τα μεγαλύτερα αδέλφια της στη Γερμανία και είχε ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονταν με κορίτσια ψυχιατρικά ιδρύματα, ανάλογες συγκεκριμένες ταινίες. Οι φίλες της ανέφεραν ότι παρότι είχε αλλάξει σχολείο και η επικοινωνία τους είχε μειωθεί τους τελευταίους μήνες, συνέχιζε να επιδιώκει να συναντιούνται και να μοιράζεται τις ανησυχίες της, φτιάχνοντας και σβήνοντας λογαριασμούς στο Instagram ανάλογα με τις συνθήκες.

Γείτονας περιέγραψε πάντως ότι καμία από τις κινήσεις της οικογένειας στην καθημερινότητα δεν έδινε κάποιο «στίγμα» πως κάτι δεν πάει καλά.

Πηγή: skai.gr

