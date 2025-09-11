Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη λίστα. Θύτης αυτή τη φορά ένας 19χρονος από το Βελεστίνο, ο οποίος κράτησε όμηρο τη 18χρονη σύντροφό του, την απείλησε με κουζινομάχαιρο λέγοντας πως θα τη σκοτώσει και της φώναζε «ψόφα», σύμφωνα με το gegonota.news.

Ο νεαρός οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Εισαγγελέα του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή, οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Οι δύο νέοι, που διατηρούσαν σχέση τα τελευταία δύο χρόνια με συχνούς καβγάδες και χωρισμούς, συναντήθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε κοινή παρέα και κατέληξαν στο σπίτι του 19χρονου. Εκεί ξέσπασε έντονος καβγάς, με αποτέλεσμα γείτονες να καλέσουν την Αστυνομία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος απειλούσε την κοπέλα με μαχαίρι, δεν την άφηνε να φύγει, της πήρε το κινητό τηλέφωνο, την έσπρωξε πάνω σε πόρτα και της φώναζε πως, αν τον χωρίσει, θα καταλήξει εκείνη «στο χώμα» και εκείνος στην φυλακή.

Ο 19χρονος στην απολογία του έπεσε σε αντιφάσεις, ισχυριζόμενος αρχικά ότι ήθελε να τακτοποιήσει το μαχαίρι, κατόπιν ότι δεν ήθελε να υπάρχουν αιχμηρά αντικείμενα στον πάγκο, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως το χρησιμοποίησε επειδή ήθελε να φάει.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 13 μηνών με αναστολή, προειδοποιώντας των νεαρό να είναι πιο προσεκτικός με τα λεγόμενα και τις κινήσεις του την επόμενη φορά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.