Καταδίωξη στο Περιστέρι: Προφυλακίστηκε ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία

της Έλενας Γαλάρη

Στη φυλακή οδηγείται ο 20χρονος γιος επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη για επικίνδυνες κόντρες και επικίνδυνους ελιγμούς το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Περιστέρι, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν κατάλαβε ότι οι άνδρες που τον πλησίασαν ζητώντας να του κάνουν έλεγχο ήταν αστυνομικοί, διότι βρίσκονταν σε συμβατικό αυτοκίνητο και γι αυτό δεν σταμάτησε.

Ο 20χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρωπο, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκε ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος. Κατά την απολογια του ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε το αυτοκίνητο μόλις αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για αστυνομικό έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.