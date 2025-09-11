Με εντατικούς ρυθμούς και εντός χρονοδιαγράμματος προχωρούν τα σιδηροδρομικά έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, με την ολοκλήρωση να αναμένεται το καλοκαίρι του 2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, Διαχειριστής της Σιδηροδρομικής Υποδομής της χώρας, «τα έργα αναβάθμισης της σιδηροδρομικής υποδομής στη Θεσσαλία, τα οποία ξεκίνησαν τον Απρίλιο 2025, σε συνέχεια των καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel, προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και βρίσκονται πλέον στην πιο κρίσιμη φάση τους. Η ολοκλήρωση αναμένεται το καλοκαίρι του 2026».

Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση που θωρακίζει το σιδηροδρομικό δίκτυο απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα και ενισχύει την ανθεκτικότητά του στην κλιματική κρίση. Τα έργα περιλαμβάνουν ενισχυμένες κατασκευές, σύγχρονα συστήματα Σηματοδότησης, ETCS L1, Τηλεδιοίκησης και Ηλεκτροκίνησης, καθώς και κρίσιμες παρεμβάσεις που αυξάνουν τη χωρητικότητα στον βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και περιλαμβάνει τις αποκαταστάσεις στη διπλή γραμμή Δομοκός-Κραννώνας και στα τμήματα Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα και Λάρισα-Βόλος.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, για την υλοποίηση των εργασιών απαιτείται η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της γραμμής κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που συνεπάγεται μείωση δρομολογίων. Ο ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος συνεργάζεται στενά με τη Hellenic Train για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, καθώς και με τους σιδηροδρομικούς παρόχους εμπορευματικών μεταφορών για τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.