Γεωργιάδης για φωτιά στον Βαρνάβα: 2 πολίτες προληπτικά στο νοσοκομείο

Τα Κέντρα Υγείας Ν. Μάκρης και Καπανδριτίου βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με ιατρούς πλέον των εφημερευόντων, επεσήμανε με ανάρτηση στο X ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο περιθώριο της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται στον Βαρνάβα.

Κέντρα Υγείας Ν. Μάκρης και Καπανδριτίου βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με ιατρούς πλέον των εφημερευόντων. Ετέθησαν επίσης σε αυξημένη ετοιμότητα το «ΣΩΤΗΡΙΑ» για πνευμονολογικά περιστατικά και το «Γ. Γεννηματάς» για τυχόν εγκαυματίες. Μέχρι αυτή την ώρα έχουμε 2 (1 άντρας… pic.twitter.com/gYVIlSSsaz August 11, 2024

Οπως ανέφερε, ετέθησαν επίσης σε αυξημένη ετοιμότητα το «ΣΩΤΗΡΙΑ» για πνευμονολογικά περιστατικά και το «Γ. Γεννηματάς» για τυχόν εγκαυματίες.

«Μέχρι αυτή την ώρα έχουμε 2 (1 άντρας και 1 γυναίκα ) περιστατικά, που πήγαν για προληπτικούς λόγους στο ΚΥ Καπανδριτίου, ένας άντρας 67 χρόνων , με ΧΑΠ, προσήλθε στο ΚΥ Νέας Μάκρης, διότι λόγω διακοπής ρεύματος στην περιοχή, δε λειτουργούσε το υποστηρικτικό του μηχάνημα. Επίσης στο Σισμανόγλειο προσήλθαν ένας άντρας 83 χρόνων διότι εισέπνευσε καπνό και μπήκε σε οξυγόνο, είναι σε καλή κατάσταση και ένας ακόμη άνδρας 67 χρόνων με ΧΑΠ. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους», συνόψισε καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν προσεκτικά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για την ασφάλειά σας. Επίσης για την αντιμετώπιση του καπνού έχουμε εκδώσει αναλυτικές οδηγίες ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.