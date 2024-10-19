Ταχιάος για Μετρό Θεσσαλονίκης: Οι πιστοποιήσεις θα έχουν εκδοθεί πριν τις 30/11

Με απόλυτη βεβαιότητα για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των απαραίτητων πιστοποιήσεων που θα εξασφαλίσουν την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, Νίκος Ταχιάος, απάντησε σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ότι όλες οι πιστοποιήσεις θα είναι έτοιμες εγκαίρως. «Η αξιολόγηση και η επιβεβαίωση της ασφάλειας του έργου δεν είναι δουλειά ούτε του υφυπουργού, ούτε του υπουργού, ούτε κανενός πολιτικού στελέχους. Γίνονται και αφορούν και την κατασκευαστική κοινοπραξία και τον λειτουργό του έργου, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες πιστοποιήσεων στον κόσμο, την TUV Rheinland. Είναι οι υπεύθυνοι αυτοί οι οποίοι πραγματικά μπορούν να παραδώσουν ένα έργο που θα είναι άψογο τόσο από θέματα ασφαλείας όσο φυσικά και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ταχιάος άνοιξε την τοποθέτησή του εκφράζοντας την προσωπική του θλίψη για την πρόσφατη απώλεια της Βάσως Παπανδρέου, επισημαίνοντας ότι άφησε το στίγμα της και ως πρώην υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στην πολιτική σκηνή και στις υποδομές, μεταξύ αυτών και το Μετρό της Θεσσαλονίκης.

Αναφορικά με τις δοκιμές του Μετρό, ο υφυπουργός Υποδομών τόνισε ότι πρόκειται για διαφορετικό όρο από τα «δοκιμαστικά δρομολόγια», σημειώνοντας για τις πρώτες, ότι διεξάγονται με εξαντλητικούς ρυθμούς και περιλαμβάνουν τόσο στατικές δοκιμές, όπως οι δοκιμές του ticketing, του συστήματος διαχείρισης του κομίστρου στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος, όσο και δυναμικές δοκιμές των συστημάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άρτια λειτουργία τους. Υπογράμμισε ότι οι δοκιμές αυτές είναι απαραίτητες για την ενσωμάτωση και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος και παράλληλα, σημείωσε ότι όλα τα συστήματα, από τις πόρτες των σταθμών και τις κυλιόμενες σκάλες, μέχρι τα ασανσέρ και τις πλατφόρμες, δοκιμάζονται αυτή την περίοδο με σκοπό να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητά τους, έως την ημέρα έναρξης της εμπορικής λειτουργίας.

Ως προς τα δοκιμαστικά δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης, ανέφερε πως αυτά θα ξεκινήσουν την 1η Νοεμβρίου, υπό την ευθύνη της εταιρείας λειτουργίας, TΗΕΜΑ, σε συνεργασία με την Δημοτική Ιταλική Επιχείρηση του Μετρό, την ATM, η οποία διαθέτει εμπειρία από τη διαχείριση των αντίστοιχων συστημάτων στο Μιλάνο και την Κοπεγχάγη. Στη συνέχεια, ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε τη σπουδαιότητα του συστήματος CBTC, το οποίο χρησιμοποιείται σε 48 πόλεις παγκοσμίως για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των σιδηροδρομικών δικτύων τα τελευταία 40 χρόνια και στη Θεσσαλονίκη από το 2006.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός Υποδομών δικαιολόγησε τη δυσπιστία για το Μετρό Θεσσαλονίκης, όμως, όπως είπε, θα διαψευστεί μόλις ολοκληρωθεί το έργο που δοκίμασε τις αντοχές των Θεσσαλονικέων και την αυτοπεποίθηση της πόλης.

Υποστήριξε τέλος, ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης πιστώνεται και στις προηγούμενες κυβερνήσεις αν και απευθυνόμενος στον ερωτώντα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε: «όχι όμως στον βαθμό που στεκόσασταν ως ένας θίασος ο οποίος περίμενε να λειτουργήσει ένα ακίνητο βαγόνι». «Εκείνο που θέλουμε να πιστωθεί στη δική μας κυβέρνηση είναι η τόλμη και η σοβαρότητα με την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιμετώπισε και θα παραδώσει το έργο. Θα είναι και Μετρό και αρχαία», συνέχισε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον σταθμό της Βενιζέλου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως μοναδικός παγκοσμίως και αποτελεί μαρτυρία της σύνθεσης αρχαίων και σύγχρονων έργων σε έναν σταθμό που θα αποτελέσει μοναδική ευκαιρία για την πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

