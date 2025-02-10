Προσπαθούν να αρπάξουν λεφτά από κατοίκους της Σαντορίνης

Να εκμεταλλευτούν τη δύσκολη συγκυρία στο νησί, προσπαθούν τις τελευταίες τρεις ημέρες επιτήδειοι, οι οποίοι έχουν καλέσει κατοίκους της Σαντορίνης που έχουν αναγκαστεί να αποχωρήσουν από τα σπίτια τους, με σκοπό να τους εξαπατήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει τουλάχιστον 50 τηλεφωνήματα από απατεώνες που δήθεν εκπροσωπούν τον δήμο Θήρας και ζητούν ΑΦΜ, λογαριασμό τραπέζης και πιστωτική υποστηρίζοντας πως θα τους επιτρέψουν χρήματα για τα εισιτήρια που εξέδωσαν με σκοπό να εγκαταλείψουν το νησί.

Σε άλλες περιπτώσεις λένε πως θα τους καταβάλλουν χρήματα για φύγουν από το νησί.

Τα φαινόμενα αυτά, θορύβησαν τον δήμο που εξέδωσε τη σχετική ανακοίνωση εφιστώντας την προσοχή για την προστασία Προσωπικών και Οικονομικών Στοιχείων.

Η ανακοίνωση

Ο Δήμος Θήρας ενημερώνει τους συνδημότες μας ότι κανείς δε ζητά εκ μέρους του Δήμου προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία, όπως αριθμούς λογαριασμού τραπέζης, πιστωτικές κάρτες ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες. Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην δίνετε τέτοια στοιχεία σε κανέναν που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί τον Δήμο.

Σε περίπτωση που λάβετε τέτοιου είδους αιτήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τις αρμόδιες αρχές ή με τον Δήμο Θήρας για να αναφέρετε το περιστατικό.

