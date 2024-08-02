Εικόνα από το drone των Μελισσίων καθώς έχει εντοπίσει τη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στη Βαρυμπόμπη δημοσίευσε μέσω ανάρτησής του στο "Χ" ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας , τονίζοντας ότι «οι πυροσβεστικές δυνάμεις μας πρόλαβαν και έφτασαν εγκαίρως στο πεδίο».

Εδώ βλέπετε από το drone Μελισσίων την προ μίας ώρας έναρξη πυρκαγιάς στη #Βαρυμπόμπη, στους πρόποδες της #Πάρνηθας. Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις μας πρόλαβαν και έφτασαν εγκαίρως στο πεδίο. Το λόγο τώρα έχει το ανακριτικό της Πυροσβεστικής και η ΕΛΑΣ. pic.twitter.com/DFXWZhdm4Q August 1, 2024

Συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας υπογραμμίζει:

«Εδώ βλέπετε από το drone Μελισσίων την προ μίας ώρας έναρξη πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη, στους πρόποδες της Πάρνηθας. Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις μας πρόλαβαν και έφτασαν εγκαίρως στο πεδίο. Το λόγο τώρα έχει το ανακριτικό της Πυροσβεστικής και η ΕΛΑΣ».

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά στην περιοχή τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 23.19 σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Κυριακή Βαρυμπόμπης. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα καθώς και εθελοντές.

Πηγή: skai.gr

