Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Βαρυμπόμπη. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 23.19 σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Κυριακή Βαρυμπόμπης.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 45 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές και υδροφόρες δήμων. Όπως μεταδίδει η ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Έλλη Κασόλη που βρέθηκε στο σημείο η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα.
Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή της Βαρυμπόμπης πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας οχημάτων στις οδούς Μουσών και Ιω. Μίχα, καθώς και Βαρυμπόμπης και Τύμβου Σοφοκλή.
