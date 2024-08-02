Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 2 Αυγούστου

Σήμερα Παρασκευή, 2 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Ιουστινιανού Β΄ του βασιλέως.

Το όνομα που γιορτάζει σήμερα είναι το εξής:

Ιουστινιανός.

Άγιος Ιουστινιανός Β’ ο βασιλιάς

Πρόκειται για τον Ιουστινιανό Β’ τον νέο τον Ρινότμητο, που βασίλευσε από το έτος 685 μ.Χ. έως το έτος 695 μ.Χ. και τάφηκε στους Αγίους Αποστόλους.

Ο Ιουστινιανός (Ἰουστινιανός), (γεννήθηκε μετά το 525-582) ήταν Βυζαντινός αριστοκράτης και στρατηγός και μέλος της αυτοκρατορικής δυναστείας. Ως στρατιωτικός, είχε μια ξεχωριστή σταδιοδρομία στα Βαλκάνια και στην Ανατολή ενάντια στους Σασσανίδες Πέρσες.

Επίσης σήμερα είναι η Ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ρομά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.