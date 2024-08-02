Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα (03:41) της Παρασκευής στην Αττική.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά του Καπανδριτίου.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές στα βόρεια προάστια της Αττικής, αλλά και στο Περιστέρι, το Ίλιον και το Αιγάλεω.

Πηγή: skai.gr

