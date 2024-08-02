Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα (03:41) της Παρασκευής στην Αττική.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά του Καπανδριτίου.
Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές στα βόρεια προάστια της Αττικής, αλλά και στο Περιστέρι, το Ίλιον και το Αιγάλεω.
⚠Preliminary info: #earthquake (#σεισμός) about 7 km NE of #Alivéri (#Greece) 1 min ago (local time 03:40:56)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:— EMSC (@LastQuake) August 2, 2024
