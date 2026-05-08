Βαρθολομιό Ηλείας: Νεκρός αγρότης από ανατροπή τρακτέρ

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας αγρότης ηλικίας περίπου 50-55 ετών, στην Ηλεία, στην περιοχή ανάμεσα στο Βαρθολομιό και τη Λυγιά, κοντά στο Βρανά.

Ο άτυχος αγρότης, σύμφωνα με το ilialive.gr, εκτελούσε εργασίες στο χωράφι με το τρακτέρ του, όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται, το τρακτέρ ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει, τραυματίζοντας τον θανάσιμα στο κεφάλι.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών με επικεφαλής τον διοικητή Αντιπύραρχο Θοδωρή Λεβέντη, αλλά και ο διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηλείας, Αρχιπύραρχος, Αργύρης Ψαλίδας.

Συνολικά κινητοποιήθηκαν στο περιστατικό πέντε οχήματα, εκ των οποίων δύο διασωστικά με έντεκα πυροσβέστες και έγινε χρήση διασωστικής σειράς για τον απεγκλωβισμό του αγρότη από το τρακτέρ.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: skai.gr

