Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βαρθολομιό Ηλείας: Νεκρός αγρότης από ανατροπή τρακτέρ

Ο γεωργικός ελκυστήρας ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και καταπλάκωσε στο κεφάλι τον μεσήλικα άνδρα - Χρειάστηκαν 11 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Αγρότης

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας αγρότης ηλικίας περίπου 50-55 ετών, στην Ηλεία, στην περιοχή ανάμεσα στο Βαρθολομιό και τη Λυγιά, κοντά στο Βρανά.

Ο άτυχος αγρότης, σύμφωνα με το ilialive.gr, εκτελούσε εργασίες στο χωράφι με το τρακτέρ του, όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται, το τρακτέρ ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει, τραυματίζοντας τον θανάσιμα στο κεφάλι.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών με επικεφαλής τον διοικητή Αντιπύραρχο Θοδωρή Λεβέντη, αλλά και ο διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηλείας, Αρχιπύραρχος, Αργύρης Ψαλίδας.

Συνολικά κινητοποιήθηκαν στο περιστατικό πέντε οχήματα, εκ των οποίων δύο διασωστικά με έντεκα πυροσβέστες και έγινε χρήση διασωστικής σειράς για τον απεγκλωβισμό του αγρότη από το τρακτέρ.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ηλεία τρακτέρ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark