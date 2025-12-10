Αγρότης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από καβγά με αστυνομικούς στα Πράσινα Φανάρια

Ένταση προκλήθηκε το μεσημέρι της τετάρτης όταν οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης έμαθαν ότι αστυνομικοί ζήτησαν από συνάδελφό τους που βρισκόταν σε χωράφι και εκτελούσε εργασίες τον προσέγγισαν και του ζήτησαν τα στοιχεία του.

Αγρότες έφυγαν από το μπλόκο και πήγαν στο χωράφι για να συμπαρασταθούν στον συνάδελφό τους, όπου εκτυλίχθηκαν έντονες συζητήσεις με τους αστυνομικούς.

Από την ένταση, ένας αγρότης υπέστη έμφραγμα και μεταφέρθηκε -σύμφωνα με συναδέλφους του- σε εφημερεύον νοσοκομείο με ιδιωτικό όχημα.

