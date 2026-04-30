Σπαραγμός στην Ηλεία για τον 13χρονο που σκοτώθηκε με πατίνι

Χθες το απόγευμα ο μικρός Κωνσταντίνος βγήκε όπως συνήθιζε με έναν φίλο του στο χωριό.

Όπως πάντα με τα αγαπημένα τους πατίνια, που δεν αποχωρίζονταν στιγμή. Η βόλτα όμως κατέληξε σε θρήνο για τους γονείς και τη γιαγιά του 13χρονου παιδιού αλλά και για όλο το χωριό.

«Είμαστε διαλυμένοι. Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως», είπε η γιαγιά του 13χρονου.

Σπαρακτικά τα λόγια του πατέρα και της μητέρας. Θρήνος και στο νοσοκομείο Κρεστένων όπου διεκόμισθη το παιδί. Στο σημείο της τραγωδίας, λουλούδια από τους φίλους και τους συμμαθητές του Κωνσταντίνου.

Αύριο η οικογένεια, οι φίλοι και όλο το χωριό θα αποχαιρετήσουν τον Κωνσταντίνο στις 11 το πρωί στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.