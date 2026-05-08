Αλλαγές στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ το Σάββατο λόγω της συναυλίας των Metallica

Aλλαγές στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ φέρνει η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το κοινό.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας Metallica στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του τραμ και οι θεατές-επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών.

Πηγή: skai.gr

