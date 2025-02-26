Στο νοσοκομείο ο Ανδρέας Μαρτίνης

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» μεταφέρθηκε νωρίτερα, ο Ανδρέας Μαρτίνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δίπλα του βρέθηκαν χάπια.

O Aνδρέας Μαρτίνης, άλλοτε πανίσχυρος άνδρας του "Ερρίκος Ντυνάν", είχε καταδικαστεί το 2019 με ποινή κάθειρξης 10 ετών με αναστολή, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αναφορικά με ποσό 3,1 εκατ. γερμανικών μάρκων που σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπραξε από την εταιρεία Hospitalia International στο πλαίσιο υπογραφής σύμβασης για αναβάθμιση του ξενοδοχειακού και νοσοκομειακού εξοπλισμού.

Πηγή: skai.gr

