Νέα πυρκαγια σε χορτολιβαδική έκταση στην Κορωνίδα Νάξου

Υπό έλεγχο τέθηκε σήμερα η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε ξηρά χόρτα στην περιοχή Σίφωνες Νάξου

Πυρκαγιά

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην Κορωνίδα Νάξου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.25 και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ενώ έχει ήδη οριοθετηθεί. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 4 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε ξηρά χόρτα στην περιοχή Σίφωνες Νάξου.  

Πηγή: skai.gr

