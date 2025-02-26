Νέα πυρκαγια σε χορτολιβαδική έκταση στην Κορωνίδα Νάξου

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην Κορωνίδα Νάξου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.25 και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ενώ έχει ήδη οριοθετηθεί. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 4 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε ξηρά χόρτα στην περιοχή Σίφωνες Νάξου.

Πηγή: skai.gr

