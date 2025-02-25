«Αντιμετωπίζετε με άσχημο τρόπο 2 παιδιά τα οποία ενδέχεται να πορευτούν χωρίς τον πατέρα τους» δηλώνουν ο γιος και η κόρη του Αλέξη Κούγια με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, κάνοντας συγχρόνως έκκληση για σεβασμό αυτές τις δύσκολες ώρες κατά τις οποίες ο εκείνος δίνει μάχη για τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, ο γιος του διακεκριμένου δικηγόρου, ο Χρήστος Κούγιας ανέφερε ότι εκείνος και η αδερφή του Μάιρα, βιώνουν μεγάλη πίεση από τη δημοσιογραφική κάλυψη του γεγονότος, καθώς τους καλούν ακατάλληλες ώρες για δηλώσεις χωρίς να αισθάνονται ότι υπάρχει σεβασμός στον πόνο τους.

«Δηλώνουμε για τελευταία φορά ότι δεν θα επιτραπεί από την οικογένειά μας και τους συνεργάτες του δικηγορικού γραφείου του πατέρα μας να μετατρέψετε τις ενδεχομένως τελευταίες στιγμές του σε ένα ριάλιτι. Πλέον δεν ζητάμε αλλά απαιτούμε τόσο να φύγετε από το νοσοκομείο όσο και να δείξετε την διακριτικότητα και τον σεβασμό που πρέπει στην οικογένειά μας και στους συνεργάτες του πατέρα μας», επισημαίνει ο Χρήστος Κούγιας.

Στην ανάρτησή του ο γιος του Αλέξη Κούγια γράφει: «Το πρωί της Δευτέρας 24.02.25 διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης η επιδείνωση της υγείας του πατέρα μας. Από εκείνη τη στιγμή ζητήσαμε δημόσια από όλους ανεξαιρέτως διακριτικότητα, ιδιωτικότητα και σεβασμό. Θεωρήσαμε ότι έστω και στις δύσκολες αυτές στιγμές για εμάς, οι δημοσιογράφοι θα σεβαστούν τόσο την επιθυμία τη δική μας όσο και του πατέρα μας. Όσα χρόνια ο πατέρας μας δίνει τη μάχη με την υγεία του, δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα σε κανέναν να ασχοληθεί με το θέμα. Ήταν μια μάχη που ήθελε να δώσει μόνος του. Από την ώρα που διέρρευσαν τα άσχημα νέα, δημοσιογράφοι από όλα τα κανάλια και από όλες τις εκπομπές δεν σταμάτησαν να καλούν στο τηλέφωνο είτε εμάς είτε τους συνεργάτες του δικηγορικού γραφείου του πατέρα μας».

