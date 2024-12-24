Επίθεση με μαχαίρι στη Βάρκιζα - 4 δράστες τραυμάτισαν έναν άνδρα και διέφυγαν - Εκτός κινδύνου ο τραυματίας

Ένας άνδρας καταγωγής δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στη συμβολή των οδών Βορεάδων και Μουσών στη Βάρκιζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ένας 50χρονος άνδρας δέχτηκε 3 μαχαιριές από πίσω στο ύψος της κοιλιακής χώρας. Ο 50χρονος μετά την επίθεση που δέχθηκε περπάτησε λίγα μέτρα και κατέρρευσε στην οδό Αχχιλέως από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τέσσερις δράστες διέφυγαν, δύο με μοτοσυκλέτα και δύο με ΙΧ όχημα.

Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί τι έχει συμβεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τους.

