Προφυλακιστέος ο 16χρονος δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στην Πάρο

Στη φυλακή θα οδηγηθεί μετά την απολογία του στο Πρωτοδικείο της Σύρου, ο 16χρονος που κατηγορείται ότι την περασμένη Παρασκευή 20/12 επιτέθηκε μετά από λογομαχία σε 23χρονο στη Μάρπησσα της Πάρου. Ο ανήλικος συνελήφθη και ομολόγησε ότι χτύπησε με μαχαίρι το θύμα, ενώ τον αναγνώρισε και ο 33χρονος αδελφός του 23χρονου, που επίσης ξυλοκοπήθηκε από την παρέα των ανήλικων παιδιών.

Για το ίδιο περιστατικό, αφέθηκε ελεύθερος ένας 15χρονος που κατηγορήθηκε ότι φυγάδευσε τον 16χρονο δράστη, μετά το περιστατικό, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Σύμφωνα με τη μητέρα των θυμάτων της επίθεσης, η ομάδα των νεαρών δημιουργούσε εδώ και μήνες προβλήματα στην Μάρπησσα. Ο 33χρονος αδελφός του θύματος που δέχτηκε επίσης επίθεση από την ομάδα των νεαρών, εισήχθη στο νοσοκομείο της Σύρου με προβλήματα στην βάδιση, μετά το ξυλοδαρμό του.

Το χρονικό

Την περασμένη Παρασκευή (20/12) δύο κάτοικοι της περιοχής της Μάρπησσας -αδέρφια 23 και 33 ετών- έκαναν παρατήρηση στους νεαρούς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αρχικά φραστικό επεισόδιο, το όποιο κατέληξε στο να δεχτεί επίθεση από τους νεαρούς ο 23 χρόνος.

Ο νεαρός δέχτηκε δύο μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες του προκάλεσαν τρύπα στον πνεύμονα. Πριν λίγο καιρό, ο 33χρόνος αδερφός του θύματος, είχε διαμαρτυρηθεί και τους είχε ζητήσει να φύγουν από την περιοχή. Από εκείνη την ημέρα, οι νεαροί άρχισαν να πηγαίνουν καθημερινά έξω από το σπίτι του 33χρονου. Την Παρασκευή, μια μικρή ομάδα ατόμων εμφανίστηκε αργά το απόγευμα και πέταξαν πέτρες στο σπίτι του. Τους κυνήγησε και λίγα μέτρα πιο κάτω του επιτέθηκαν άλλα επτά άτομα. Εν τω μεταξύ, είχε ήδη ειδοποιηθεί από τη σύντροφο του 33χρονου ο μικρός αδερφός ο οποίος έσπευσε στο σημείο. Εκεί εντόπισε τον αδερφό του να βρίσκεται ριγμένος στο έδαφος με την ομάδα των νεαρών από πάνω του να τον χτυπούν. Στη προσπάθεια να βοηθήσει τον αδερφό του, ο 23χρονος δέχτηκε δύο χτυπήματα από μαχαίρι στην πλάτη. Οι νεαροί δράστες αμέσως μετά εξαφανίστηκαν από το σημείο.

Πηγή: skai.gr

