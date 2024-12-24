Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Νέα βίντεο ντοκουμέντα από την επίθεση που δέχτηκε ένας 15χρονος στην πλατεία Πίνδου στο Μαρούσι την Παρασκευή το βράδυ έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Είναι τα δραματικά λεπτά που πέρασε ο ανήλικος μετά το μαχαίρωμα που δέχτηκε και ζήτησε βοήθεια από τους υπάλληλους καφετέριας της περιοχής.

Όπως φαίνεται στο επόμενο βίντεο ο 15χρονος μαθητής υποβασταζόμενος μπαίνει στο ασθενοφόρο που έχει φτάσει στο σημείο προκειμένου να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο 15χρονος ο οποίος φέρει τραύμα από μαχαίρι σε γλουτό και μηρό αναμένεται τις επόμενες ημέρες να πάρει εξιτήριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.