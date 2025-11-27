Λογαριασμός
Κακοκαιρία Adel: Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα - Σπίτια «ισορροπούν» στο κενό - Φωτογραφία

Στη φωτογραφία που ανήρτησε την Πέμπτη στο Facebook ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής

Adel

Μεγάλη κατολίσθηση προκλήθηκε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τα Τζουμέρκα, αλλά και γενικότερα στην επικράτεια. Το κύμα κακοκαιρίας έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές στην Ήπειρο. 

Στην περιοχή του Πάνω Μαχαλά, το έδαφος έχει υποχωρήσει σε τέτοιον βαθμό, ώστε σπίτια «κρέμονται στον αέρα», προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και στις τοπικές αρχές.

Στη φωτογραφία που ανήρτησε την Πέμπτη στο Facebook ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής. Μεγάλο τμήμα του εδάφους έχει καταρρεύσει, με κατοικίες να δίνουν την εντύπωση ότι «ισορροπούν» στο κενό. 

Κάτοικοι και τοπικές αρχές παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη, καθώς το έδαφος είναι ασταθές και υπάρχει φόβος για νέα κατολίσθηση. 

