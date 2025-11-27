Μεγάλη κατολίσθηση προκλήθηκε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τα Τζουμέρκα, αλλά και γενικότερα στην επικράτεια. Το κύμα κακοκαιρίας έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές στην Ήπειρο.

Στην περιοχή του Πάνω Μαχαλά, το έδαφος έχει υποχωρήσει σε τέτοιον βαθμό, ώστε σπίτια «κρέμονται στον αέρα», προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και στις τοπικές αρχές.

Στη φωτογραφία που ανήρτησε την Πέμπτη στο Facebook ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής. Μεγάλο τμήμα του εδάφους έχει καταρρεύσει, με κατοικίες να δίνουν την εντύπωση ότι «ισορροπούν» στο κενό.

Κάτοικοι και τοπικές αρχές παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη, καθώς το έδαφος είναι ασταθές και υπάρχει φόβος για νέα κατολίσθηση.

