Σοκαριστικό βίντεο: Ληστές κόλλησαν όπλο στο κεφάλι υπαλλήλου πρατηρίου για να αρπάξουν τις εισπράξεις

Του Μάκη Συνοδινού

Σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο που αποτυπώνει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε υπάλληλος πρατηρίου στους Αγίους Αναργύρους όταν δύο άντρες μπούκαραν προκειμένου να ληστέψουν τις εισπράξεις φέρνει στο φως της δημοσιότητας το skai.gr.

Οι δράστες φορώντας κουκούλες και μάσκες τύπου full face ώστε να μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους πιάνουν τον υπάλληλο και τον οδηγούν στο γραφείο του πρατηρίου όπου αυτός σοκαρισμένος τους δείχνει το ντουλάπι που φυλάει κάποιες από τις εισπράξεις. «Έλα έλα το ταμείο» ακούγεται να λέει ένας εκ των δραστών.

Ωστόσο, οι δύο κακοποιοί φαίνεται πως δυσανασχετούν καθώς στο συγκεκριμένο ντουλάπι φυλάσσονται τα κέρματα. Τότε - όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο - ο ένας εκ των δραστών δεν διστάζει να του κολλήσει το όπλο στο κεφάλι προκειμένου να τον εξαναγκάσει να τους δώσει όλα τα χρήματα.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

