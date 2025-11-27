Λογαριασμός
Στις 15:00 η συνέντευξη Τύπου για τη μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων και τις πληρωμές προς τους αγρότες

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής θα συμμετάσχουν στη συνέντευξη Τύπου

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, θα δώσουν συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του ΥΠΑΑΤ, σήμερα, Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025, στις 15.00, με θέμα τη μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων και τις πληρωμές προς τους αγρότες.

