Όλοι Μαζί Μπορούμε: Φέτος δεν έρχεται ο Αϊ Βασίλης. Έρχεσαι εσύ!

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε φέτος τα Χριστούγεννα μας καλεί να ενώσουμε ξανά δυνάμεις για έναν στόχο που αξίζει κάθε προσπάθεια.

Το καλοκαίρι που πέρασε, οι πυρκαγιές στη Χίο έπληξαν σοβαρά το βόρειο τμήμα του νησιού και απείλησαν άμεσα το σχολείο στο μεγαλύτερο χωριό της περιοχής, τη Βολισσό. Ο περιβάλλων χώρος του σχολείου καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, με αποτέλεσμα τα γήπεδα μπάσκετ και 5x5 να χρειάζονται άμεση αποκατάσταση.

Γι’ αυτό, η φετινή χριστουγεννιάτικη δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να γίνουμε Αϊ Βασίληδες για τα παιδιά της Βολισσού, ώστε οι μικροί αθλητές του χωριού να έχουν ξανά τον χώρο όπου έπαιζαν, εκπαιδεύονταν και ονειρεύονταν.

Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν την προσπάθεια του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ μπορούν να κάνουν την προσφορά τους με τους παρακάτω τρόπους:

Καλώντας από σταθερό / κινητό, ή στέλνοντας μήνυμα τη λέξη «ΜΑΖΙ» στο 19817

Μέσω του site του Όλοι Μαζί μπορούμε και της ψηφιακής πλατφόρμας «Με ένα cl1ck μπορείς»

Κάνοντας κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Δικαιούχος: Κοινωφελής Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ - Αριθμός Λογαριασμού: 104/004492-02 - IBAN: R9101101040000010400449202

Ελάτε να στηρίξουμε αυτή την όμορφη κίνηση αγάπης και αλληλεγγύης, ώστε τα γήπεδα της Βολισσού να γεμίσουν ξανά φωνές, παιχνίδι και παιδικά χαμόγελα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.