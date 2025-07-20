ΤΖΟΚΕΡ: Σήμερα στις 22:00 η κλήρωση για το mega τζακ ποτ των 13,8 εκατ. ευρώ

Την ευκαιρία να γίνουν πλουσιότεροι κατά 13,8 εκατομμύρια ευρώ έχουν οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ αυτήν την Κυριακή, έπειτα από 33 συνεχόμενα τζακ ποτ που έχουν σημειωθεί στο παιχνίδι.

Η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται σήμερα στις 21:30 και μπορεί να γίνει και διαδικτυακά, με μόλις λίγα κλικ, μέσω του opaponline.gr και του Opaponline App.

Εκτός από το μεγάλο έπαθλο των 13,8 εκατομμυρίων ευρώ, οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ διεκδικούν επίσης από 100.000 ευρώ για κάθε επιτυχία στη δεύτερη κατηγορία του παιχνιδιού.

Μάλιστα, για όλους τους νέους διαδικτυακούς παίκτες υπάρχει διαθέσιμη προσφορά* χωρίς κατάθεση τόσο στο opaponline.gr όσο και στο Opaponline App. Για την προσφορά* ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Με το ΤΖΟΚΕΡ Group Play μοιράζεσαι το παιχνίδι

Όλοι οι διαδικτυακοί παίκτες ΤΖΟΚΕΡ έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση, αφού μπορούν, από όπου κι αν βρίσκονται, να συμμετέχουν σε ομαδικά δελτία.

Όσοι επιλέξουν να παίξουν ΤΖΟΚΕΡ online με ομαδικό δελτίο, αυξάνουν τις πιθανότητές τους να κερδίσουν αφού όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς. Παράλληλα, είναι σίγουρο πως θα πετύχουν τον αριθμό ΤΖΟΚΕΡ, αφού όλα τα ομαδικά δελτία έχουν επιπλέον συμπληρωμένα και τα 20 ΤΖΟΚΕΡ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Πηγή: skai.gr

