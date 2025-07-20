Σε ριζική αναμόρφωση και εμπλουτισμό του Προσοντολογίου - Κλαδολογίου του Δημοσίου, προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξη στη δημόσια διοίκηση χιλιάδων μηχανικών και λοιπών επαγγελματιών και επιστημόνων αποφοίτων νέων πανεπιστημιακών τμημάτων.

Η επικαιροποίηση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος 85/2022 που αναμένεται να δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα, έρχεται ως απάντηση στις σαρωτικές τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές του 21ου αιώνα, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την ενσωμάτωση των νέων επιστημονικών και τεχνικών δεξιοτήτων στο κράτος.

Η διαδικασία αναθεώρησης του Προσοντολογίου διήρκεσε πολλούς μήνες και βασίστηκε σε εισηγήσεις πανεπιστημιακών, επαγγελματικών φορέων, επιστημονικών ενώσεων και πολιτών, ενώ εποπτεύθηκε από την Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα. Στόχος της παρέμβασης ήταν η εξάλειψη της πολυδιάσπασης και ο κατακερματισμός των ειδικοτήτων, καθώς και η ευθυγράμμιση της Δημόσιας Διοίκησης με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Τροποποίηση γενικών διατάξεων του Π.Δ. 85/2022 (άρθρα 1-16)

Δημιουργία νέων κλάδων και ειδικοτήτων

Τροποποίηση προσόντων διορισμού ή πρόσληψης κλάδων και ειδικοτήτων με τον εμπλουτισμό νέων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα/προγράμματα σπουδών)

Κατάργηση ή μετονομασία τομέων, κλάδων και ειδικοτήτων

Ανακατατάξεις ταξινόμησης κλάδων

Τροποποίηση αντιστοίχισης υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων στους κλάδους και ειδικότητες του Π.Δ. 85/2022

«Οι νέες δυναμικές που αναπτύσσονται, αλλά και τα νέα επαγγέλματα που αναδύονται αποτελούν αντικείμενο όχι μόνο προβληματισμού, αλλά και εναρμόνισης του ελληνικού δημόσιου τομέα με τις νέες συνθήκες. Σε μια χρονική περίοδο, μάλιστα που το υπουργείο Εσωτερικών επενδύει στρατηγικά στον εφοδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου με κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε εκείνο με τη σειρά του να μπορεί να αντεπεξέλθει στους στόχους της ποιοτικής και ταχύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη», τονίζει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Με τις προτεινόμενες αλλαγές αναμένεται να επωφεληθούν δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες και ιδίως επιστήμονες απόφοιτοι νέων πανεπιστημιακών τμημάτων. Για παράδειγμα, παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα διορισμού στο δημόσιο σε κλάδους υψηλής ζήτησης, όπως Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών κ.ά. σε απόφοιτους Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων στις οποίες ιδρύθηκαν πρόσφατα Πολυτεχνικές Σχολές, όπως για παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν δυνατότητα απασχόλησης στο δημόσιο λόγω μη αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, για πρώτη φορά κατοχυρώνονται θεσμικά τα προσόντα πρόσληψης στο δημόσιο για τον κλάδο των Δημοσιογράφων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ενώ θεσμοθετούνται με όρους απόλυτης εξειδίκευσης τα προσόντα που απαιτούνται για μια σειρά από τεχνικές ειδικότητες των μέσων σταθερής τροχιάς (ΣΤΑΣΥ), όπως Επιθεωρητές Λειτουργίας, Συντονιστές Δικτύου Λειτουργίας Συρμών, Ρυθμιστές Κυκλοφορίας Συρμών, Μηχανικούς Προμηθειών κ.ά., ανοίγοντας τον δρόμο για προσλήψεις εξειδικευμένων επαγγελματιών στις ανωτέρω θέσεις εργασίας. Ακόμη, περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις ένταξης σε νέες ειδικότητες που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα του σύνθετου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, όπως αυτά στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής.

Οι νέοι κλάδοι/ειδικότητες

Από την επεξεργασία των δεδομένων της Επιτροπής, προέκυψε η ανάγκη να δημιουργηθούν 31 νέοι κλάδοι και ειδικότητες όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΥΕ) και να οριστούν με ακρίβεια τα αντίστοιχα προσόντα πρόσληψης.

Οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες που συστήνονται είναι οι εξής:

Στην κατηγορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):

«ΠΕ Εργαστηριακής Γενετικής» στον τομέα «Υγείας»

«ΠΕ Αεροδιαστημικής Επιστήμης ΚΑΙ Τεχνολογίας» στον τομέα «Τεχνολογικών Εφαρμογών»

«ΠΕ Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού» στον τομέα «Εκπαίδευσης»

«ΠΕ Επιθεωρητών Λειτουργίας» (για ΣΤΥ. ΜΟΝ. Α.Ε.) στον τομέα «Μεταφορών»

«ΠΕ Μηχανικών Προμηθειών» (για ΣΤΥ. ΜΟΝ. Α.Ε.) στον τομέα «Μεταφορών»

«ΠΕ Συντονιστών Δικτύου Λειτουργίας Συρμών» (για ΣΤΥ. ΜΟΝ. Α.Ε.) στον Τομέα «Μεταφορών»

«ΠΕ Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων» στον τομέα «Τεχνολογικών Εφαρμογών»

«ΠΕ Θεολόγων» στον τομέα «Εκπαίδευσης»

«ΠΕ Δημοσιογράφων» στον τομέα «Διοίκησης και Οικονομίας»

«ΠΕ Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών» στον τομέα «Κοινωνικών Υπηρεσιών»

«ΠΕ Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών» στον τομέα «Περιβάλλοντος, Γεωτεχνικών και Τροφίμων»

«ΠΕ Ειδικής Φυσικής Αγωγής» στον τομέα «Εκπαίδευσης»

Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):

«ΤΕ Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού» στον τομέα «Εκπαίδευσης»

«ΤΕ Επιθεωρητών Λειτουργίας» (για ΣΤΥ. ΜΟΝ. Α.Ε.) στον τομέα «Μεταφορών»

«ΤΕ Συντονιστών Δικτύου Λειτουργίας Συρμών» (για ΣΤΥ. ΜΟΝ. Α.Ε.) στον τομέα «Μεταφορών»

«ΤΕ Δημοσιογράφων» στον τομέα «Διοίκησης και Οικονομίας»

«ΤΕ Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών» στον τομέα «Κοινωνικών Υπηρεσιών»

Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):

«ΔΕ Φροντιστών-Συνοδών ΑΜΕΑ» στον τομέα «Κοινωνικών Υπηρεσιών»

«ΔΕ Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών» στον τομέα «Κοινωνικών Υπηρεσιών»

«ΔΕ Διαμεσολαβητών» στον τομέα «Κοινωνικών Υπηρεσιών»

«ΔΕ Προσωπικού Έκδοσης, Διακίνησης και Ελέγχου Εισιτηρίων / Κομίστρων» στον τομέα «Διοίκησης και Οικονομίας»

«ΔΕ Εποπτών Συρμών» (για ΣΤΥ. ΜΟΝ. Α.Ε.) στον τομέα «Μεταφορών»

«ΔΕ Ρυθμιστών Κυκλοφορίας Συρμών» (για ΣΤΥ. ΜΟΝ. Α.Ε.) στον τομέα «Μεταφορών»

«ΔΕ Χειριστών Συρόμενων και Εναέριων Αναβατήρων Χιονοδρομικών Κέντρων» στον τομέα «Μεταφορών»

«ΔΕ Συνοδών Επισκεπτών Σπηλαίου» στον τομέα «Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων, Φορέων Φιλοξενίας και Εστίασης»

«ΔΕ Εκπαιδευτών Σκύλων» στον τομέα «Γεωτεχνικών, Περιβάλλοντος και Τροφίμων»

«ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών» στον τομέα «Υγείας»

«ΔΕ Υπαλλήλων Ελλιμενισμού» στον τομέα «Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων, Φορέων Φιλοξενίας και Εστίασης»

«ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εμπορικού Ναυτικού» στον τομέα «Εμπορικού Ναυτικού»

Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ):

«ΥΕ Εργατών Δακοκτονίας» στον τομέα «Γεωτεχνικών»

«ΥΕ Εργατών Φροντίδας Ζώων» στον τομέα «Γεωτεχνικών»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

