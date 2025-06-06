«Είμαστε εδώ για να ενημερωθούμε από τη Διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό του Τζάνειου Νοσοκομείου σχετικά με το δυσάρεστο περιστατικό που συνέβη στη μητέρα των εντολέων μας», ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Αθανάσιος Αλεξόπουλος, ο οποίος είναι συνήγορος της οικογένειας της 62χρονης γυναίκας, η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση μετά την εσφαλμένη μετάγγιση αίματος στην οποία υποβλήθηκε.

«Ελπίζουμε εκ μέρους του Δημοσίου θα καταβληθεί κάθε ενέργεια ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση όπως διαμορφώθηκε. Η 62χρονη όταν ήρθε στο νοσοκομείο ήταν σε καλή κατάσταση, είχε ένα ελαφρύ αιμορραγικό σύμφωνα με τις πληροφορίες των εντολέων μου, δηλαδή τα παιδιά της ασθενούς, με τους γιατρούς να τους ενημερώνουν ότι δεν χρειαζόταν κάτι ιδιαίτερο παρά μόνο μια θεραπευτική μέθοδος. Συντηρητικά θα αντιμετώπιζαν το θέμα της και μάλιστα το απόγευμα τούς έδιωξαν, λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να βρίσκονται εδώ, γιατί η ίδια αισθανόταν πολύ καλά», όπως δήλωσε ο δικηγόρος.

«Προσπάθησαν να τους το πάνε με ήπιο τρόπο. Στην αρχή τούς είπαν ότι η κατάσταση της μητέρας τους χειροτέρευσε και σε επόμενο στάδιο τούς είπαν ότι πραγματικά υπήρξε ένα λάθος και μεταγγίστηκε από κάποιον από τους νοσηλευτές. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ίχνος αμφιβολίας για αυτό, καθώς επίσης δεν θα ήθελα να πάμε σε μία κίνηση εναντίον του οποιουδήποτε πριν καθοριστεί το τοπίο και ξέρουμε τι έγινε. Άρα λοιπόν μην προσφεύγουμε ούτε εναντίον του νοσηλευτή ούτε κανενός. Αυτό που επείγει είναι η άμεση αντιμετώπιση της ασθενούς».

Γιαννακός: Μοναδικό και πρωτοφανές περιστατικό, κανένας κίνδυνος για τους ασθενείς

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός ζήτησε συγγνώμη στην ασθενή, διαβεβαιώνοντας τους πολίτες ότι πρόκειται για «μοναδικό πρωτοφανές περιστατικό».

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους ασθενείς. Εγώ είμαι 30 χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στα νοσοκομεία. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται πράγματι για λάθος του βοηθού νοσηλευτή, ο οποίος χορήγησε αίμα σε ασθενή που δεν χρειαζόταν. Το αίμα ήταν για την άλλη ασθενή στον ίδιο θάλαμο. Πράγματι, 3/6 εισήχθη η ασθενής με ελαφρύ εγκεφαλικό στη νευρολογική κλινική, χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί συντηρητικά και μετά τη χορήγηση του αίματος επιβαρύνθηκε η υγεία της, διασωληνώθηκε, μπήκε στη ΜΕΘ, έγινε και χειρουργική επέμβαση. Είναι σε σοβαρή κατάσταση, θέλω αν πιστεύω θα κάνουμε τα πάντα για να γίνει καλά».

