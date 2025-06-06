Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 55 χρόνων ο διευθύνων σύμβουλος του Ο.Λ.ΚΕ, Σπύρος Ζερβόπουλος.
Νωρίς το πρωί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 54χρονος άνδρας υπέστη καρδιακή ανακοπή στον ύπνο του
Ο Σπύρος Ζερβόπουλος είχε αναλάβει καθήκοντα διευθύνοντα Συμβούλου στον Ο.Λ.ΚΕ, τον Απρίλιο του 2024.
Ήταν παντρεμένος με την ιστορικό και συγγραφέα Πέπη Γιάννου και πατέρας δυο παιδιών.
Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία καθώς ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός.
Φωτογραφία από CORFUTVNEWS
- Πανελλαδικές 2025: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία για τα ΓΕΛ
- Έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
- Μάτι: Ανακοίνωση των συγγενών θυμάτων μετά την απόφαση του Εφετείου - «Οι ποινές αναντίστοιχες του πραγματικού εγκλήματος»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.