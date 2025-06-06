Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 55 χρόνων ο διευθύνων σύμβουλος του Ο.Λ.ΚΕ, Σπύρος Ζερβόπουλος.

Νωρίς το πρωί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 54χρονος άνδρας υπέστη καρδιακή ανακοπή στον ύπνο του

Ο Σπύρος Ζερβόπουλος είχε αναλάβει καθήκοντα διευθύνοντα Συμβούλου στον Ο.Λ.ΚΕ, τον Απρίλιο του 2024.

Ήταν παντρεμένος με την ιστορικό και συγγραφέα Πέπη Γιάννου και πατέρας δυο παιδιών.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία καθώς ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός.

