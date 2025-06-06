«Πριν από λίγο με τον κύριο πρωθυπουργό παρουσιάσαμε επίσημα την καθολική έναρξη της εφαρμογής της διανομής φαρμάκων υψηλού κόστους κατ' οίκον από τις 16 Ιουνίου», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Είχα πει ότι βάζω ως έναν από τους βασικούς σκοπούς μου να σταματήσουν οι ουρές της ντροπής στον ΕΟΠΥΥ. Δουλέψαμε πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα και σήμερα παρουσιάζουμε στον Έλληνα ασθενή μια υπηρεσία που θα σώσει από την ταλαιπωρία. Λύσαμε ένα αίτημα 15 ετών των ασθενών. Αυτονόητο δεν είναι, καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν το έχει επιτύχει. Και το έχουμε πετύχει όχι με εταιρεία κούριερ, αλλά μεταφοράς φαρμάκων πιστοποιημένη από τον ΕΟΦ, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας», συμπλήρωσε.

«Δεν μπορεί ένα περιστατικό αμέλειας να χαρακτηρίσει όλο το ΕΣΥ»

Αναφορικά με το περιστατικό στο Τζάνειο, ο υπουργός τόνισε ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα και αυστηρά πρωτόκολλα για το πώς γίνεται η μετάγγιση του αίματος.

«Για να διαπιστώσουμε τι συνέβη, πλην της ΕΔΕ που είναι αυτονόητο, έχουμε αυτήν τη στιγμή έχουμε τον πιστοποιημένο Οργανισμό του υπουργείου Υγείας για την ποιότητα των υπηρεσιών, που αυτήν τη στιγμή είναι στο Τζάνειο και διερευνά τι έχει συμβεί, ενώ έχει πάει και το Εθνικό Δίκτυο Αιμοδοσίας για να δει αν έχουν τηρηθεί τα πρωτόκολλα. Ό,τι ανθρωπίνως μπορεί να κάνει το κράτος, το έχει κάνει».

«Οφείλω να πω και κάτι για να το ξέρει ο κόσμος: δεν μπορεί ένα περιστατικό αμέλειας να χαρακτηρίσει όλο το ΕΣΥ. Λάθη δυστυχώς γίνονται ανθρώπινα παντού σε όλα τα συστήματα, εδώ μιλάμε για ανθρώπινο λάθος. Ο υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν αυστηρά εάν έχουν παραβιαστεί τα πρωτόκολλα. Το ευχάριστο στο δυσάρεστο πάντως είναι ότι ο νοσηλευτής παραδέχτηκε το λάθος, το κατάλαβε πολύ γρήγορα στα 3 λεπτά και επειδή το κατάλαβε πολύ γρήγορα δεν έπαθε μεγάλη ζημιά η ασθενής. Όπως δείχνουν τα εργαστηριακά ευρήματα, είναι σχετικά καλά και πραγματικά εύχομαι περαστικά. Φαίνεται ότι θα τα καταφέρει».

Ερωτηθείς στη συνέχεια για τη δολιοφθορά στον Ευαγγελισμό, ο κ. Γεωργιάδης ενημέρωσε ότι τα καλώδια βγήκαν από μια ταράτσα που είναι κλειδωμένη.

«Δεν έχει πρόσβαση στο κλειδί αυτό παρά ελάχιστο προσωπικό. Βέβαια αυτήν τη στιγμή έχουμε τη δυσκολία ότι στον Ευαγγελισμό υπάρχουν πολλά συνεργεία. Έχουμε ένα συνεργείο στο κεντρικό κτίριο Πατέρα όπου κάνουμε πλήρη ανακαίνιση από τον 8ο όροφο μέχρι κάτω. Ταυτόχρονα έχουμε τα συνεργεία που κάνουν τα νέα ΤΕΠ από το Ταμείο Ανάκαμψης σε χιλιάδες τετραγωνικά με πολλούς εργάτες, ταυτόχρονα έχουμε ξεκινήσει την εργολαβία για να κάνουμε καινούργιο το παλιό κτίριο της Νοσηλευτικής Σχολής. Δηλαδή έχουμε έργα άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ που εκτελούνται ταυτόχρονα», υπογράμμισε.

«Αυτός που το έκανε δεν φαίνεται να έχει κίνητρο το κέρδος. Η αξία των καλωδίων που εκλάπησαν είναι μερικών εκατοντάδων ευρώ, τίποτα σπουδαίο. Περισσότερο φαίνεται ότι είχε διάθεση να προκαλέσει πρόβλημα στο νοσοκομείο παρά να βγάλει λεφτά».

«Δεν πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, μακάρι να κάνει ο Τσίπρας»

Τέλος, ως προς την προανακριτική με αίτημα παραπομπή του Κυριάκου Μητσοτάκη με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, ο υπουργός σχολίασε:

«Αυτή η πρόταση είναι τόσο πρόχειρα γραμμένη που πρέπει να ξέρετε πως όσοι υπέγραψαν αυτή την πρόταση έχουν αθωώσει το κ. Τριαντόπουλο, κακώς παραπέμπουν τον άνθρωπο. Μες στην πρόταση γράφουν ότι η απόφαση για την αλλοίωση του χώρου πάρθηκε στη σύσκεψη της 1ης Μαρτίου του 2023. Είναι γνωστό από τη δικογραφία ότι ο κ. Τριαντόπουλος πήγε στον χώρο στις 3 Μαρτίου, άρα όσοι υπέγραψαν έχουν αποδεχτεί ότι η αλλοίωση του χώρου, το λεγόμενο μπάζωμα, ελήφθη πριν πάει εκεί ο κ. Τριαντόπουλος».

Σε ερώτηση για το αν πιστεύει πως ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει νέο κόμμα, απάντησε αρνητικά. «Ο κ. Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός της ΝΔ, πρόεδρος της ΝΔ και βουλευτής της ΝΔ. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα».

Αντίθετα, εξέφρασε την επιθυμάι του να κάνει νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. «Ο κ. Τσίπρας μακάρι να κάνει νέο κόμμα. Είναι πολιτικός μας αντίπαλος, επί της ουσίας δεν έφυγε ποτέ από την πολιτική. Παραιτήθηκε για να επιστρέψει, οπότε μακάρι να το κάνει γρήγορα, για να λογαριαστούμε μια ώρα αρχύτερα».

