Πανελλαδικές 2025: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία για τα ΓΕΛ

Τα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έδωσαν σήμερα, Παρασκευή 6 Ιουνίου 2025, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα μαθήματα Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 14 έως και τις 25 Ιουνίου 2025. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) από τις 16 έως και τις 27 Ιουνίου.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Ιστορία: Απαιτητικά θέματα - Θα επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση των υποψηφίων

«Τα θέματα στην ιστορία κατεύθυνσης αξιολογούνται ως ιδιαίτερα απαιτητικά για μια ακόμη χρονιά. Καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της διδαχθείσης ύλης και έχουν κατανεμηθεί ισόποσα, αναλογικά με τα κεφάλαια του σχολικού βιβλίου.

Είναι διαβαθμισμένα, ωστόσο το επίπεδο δυσκολίας τους γενικά κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό. Επιπλέον, ο όγκος των απαντήσεων ίσως δημιουργήσει πρόβλημα στη διαχείριση του χρόνου από τους μαθητές.

Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι το μάθημα της Ιστορίας, εξαιτίας της πρωτοτυπίας και της δυσκολίας των φετινών θεμάτων, θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση των υποψηφίων», αναφέρουν οι υπεύθυνοι από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

Φυσική: Τα θέματα καλύπτουν μεγάλο εύρος της εξεταστέας ύλης

«Τα φετινά θέματα της Φυσικής καλύπτουν μεγάλο εύρος της εξεταστέας ύλης. Είναι κλιμακούμενης δυσκολίας, με αποτέλεσμα να απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους και ψύχραιμους υποψήφιους. Συγκρινόμενα με τα περσινά θέματα απαιτούν λιγότερο χρόνο για την επίλυσή τους».

Οικονομία: Θέματα για καλά προετοιμασμένους μαθητές

«Τα σημερινά θέματα στο μάθημα της Οικονομίας καλύπτουν το σύνολο της ύλης και είναι διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο σύνολό τους δεν εμφανίζουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, απευθύνονται όμως σε καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Στο Θέμα Α εξετάζονται τα κεφάλαια 3,9,10, χωρίς να υπάρχει ασάφεια στη διατύπωση των ερωτήσεων. Στο Θέμα Β εξετάζονται οι αδυναμίες του ΑΕΠ από το Κεφάλαιο 7, θέμα το οποίο αναμενόταν από την πλειοψηφία των μαθητών μας, καθώς είχε εξεταστεί στο διαγώνισμα του Ομίλου Διακρότημα. Στο Θέμα Γ εξετάζεται το Κεφάλαιο 1. Τα ερωτήματα κρίνονται εύκολα για το σύνολο των μαθητών, καθώς περιορίζονται στη χρήση βασικών μεθοδολογιών.

Στο Θέμα Δ εξετάζεται η ισορροπία της αγοράς και η κρατική παρέμβαση με επιβολή κατώτατης τιμής από το Κεφάλαιο 5. Ζητείται η εύρεση της ισορροπίας με χρήση δευτεροβάθμιας εξίσωσης, διότι η συνάρτηση ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή. Ενδεχομένως να δυσκολέψει ορισμένους ο αλγεβρικός προσδιορισμός της κατώτατης τιμής στο Δ2. Ωστόσο, το Θέμα δεν αναμένεται να προβληματίσει τους μαθητές που έχουν μελετήσει σε βάθος την ύλη».

