Στον 39χρονο Βασίλη Καλογήρου που αγνοείται από τις 30 Δεκεμβρίου του 2024, φαίνεται πως ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στην περιοχή της Περαχώρας Τυρνάβου, όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα ευρήματα.

Από τον μακροσκοπικό έλεγχο που έχει ήδη πραγματοποιηθεί φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί το μπλε μπουφάν και το τζιν παντελόνι που φόραγε ο 39χρονος την ημέρα της εξαφάνισης του ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως εντοπίστηκαν και τα γυαλιά του 39χρονου.

Υπενθυμίζεται πως το silver alert που είχε εκδοθεί για τον Βασίλη Καλογηρου ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε σκούρο μπουφάν, σκουρόχρωμη μπλούζα, μπλε τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά παπούτσια και γυαλιά μυωπίας χρώματος θαλασσί με κοκκάλινο σκελετό»

Ωστόσο λόγω της προχωρημένης σήψης η ταυτοποίηση του είναι αδύνατη με αποτέλεσμα να είναι μονόδρομος η εξέταση DNA.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το σημείο που εντοπίστηκε η σορός εγείρει πολλά ερωτήματα και εξετάζεται αν μεταφέρθηκε εκεί.

Στο σημείο που εντοπίστηκε η σορός έχουν φτάσει οι γονείς του Βασίλη αλλά και ιατροδικαστής ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί από την ΕΛΑΣ.

Αυτή την ώρα αστυνομικοί ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή την περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν στοιχεία που θα ρίξουν φως στη μυστηριώδη αυτή υπόθεση.

