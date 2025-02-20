Στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ, που προκηρύχθηκε για τις 28 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσαν ότι θα συμμετάσχουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Όπως σημειώνεται, σε ανακοίνωση, «η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2025 από 00.01 ως 24.00».

Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εξυπηρετηθούν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:

Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.

Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών, Πρωθυπουργούς.

Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε

επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.

Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.

Νοσοκομειακές πτήσεις.

Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

