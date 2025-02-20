Δέκα νεκροί αργυροπελεκάνοι στις λίμνες Μικρή Πρέσπα και Χειμαδίτιδα στην περιοχή του Αμυνταίου, σύμφωνα με την υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΕ Φλώρινας.

Ελήφθησαν δείγματα των πουλιών και από έλεγχο που έγινε στα εργαστήρια της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τον ιό της γρίπης των πτηνών (υπότυπος Η5Ν1). Σύμφωνα με την έκθεση του εργαστηρίου πρόκειται για ιό χαμηλής παθογονικότητας.

Ο κ. Ραπτόπουλος από την υποδιεύθυνση κτηνιατρικής Φλώρινας δήλωσε ότι «τα νεκρά πουλιά περισυλλέχτηκαν από ειδικό συνεργείο και ακολούθησε η καύση τους, σύμφωνα με τους κανόνες διαχείρισης τέτοιων περιστατικών». Εξήγησε ότι προς το παρόν «δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, το φαινόμενο παρακολουθείται και ότι δεν έχει σχέση με το κύμα του ιού που σάρωσε το 2021, σκοτώνοντας 1500 πουλιά».

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, οι κτηνιατρικές αρχές επισημαίνουν τον αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης εκτρεφόμενων πουλερικών κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο καθότι ο ιός της γρίπης μεταδίδεται από την άγρια ορνιθοπανίδα σε περιοχές που διαθέτουν λίμνες ή λιμνοδεξαμενές. Τα άμεσα μέτρα βιοασφάλειας που αποφασίστηκαν θα πρέπει να τηρηθούν από τους ιδιοκτήτες πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αλλά και από όσους διαθέτουν οικόσιτα πουλερικά.

Έτσι απαγορεύεται η διατήρηση των πουλερικών (εκμεταλλεύσεων, οικόσιτων, ελευθέρας βοσκής, βιολογικής εκτροφής) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς ) που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές. Επίσης απαγορεύεται η διατήρηση των πουλερικών σε μη περιφραγμένους χώρους σε όλη την επικράτεια της ΠΕ Φλώρινας αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Οι αρχές συστήνουν τη διατήρηση όλων των πουλερικών σε κλειστούς χώρους ή καλυμμένους χώρους, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Μαΐου 2025 και δηλώνουν ότι πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του γενικού πληθυσμού με νεκρά ή άρρωστα άγρια πτηνά στο πεδίο.

Τα νεκρά πουλιά εντόπισαν συνεργεία του ΟΦΥΠΕΚΑ και της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών, που ενημέρωσαν αμέσως τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

