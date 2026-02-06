Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Τσικνοπέμπτη για το 2026 θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

Η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026 και προσφέρει το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Αποκριών έχει ξεκινήσει.

Το Τριώδιο, που σηματοδοτεί την αρχή της αποκριάτικης περιόδου, άνοιξε την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026.

Η Τσικνοπέμπτη του 2026 θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, προσφέροντας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.

Ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, το οποίο θα εορταστεί την Κυριακή 12 Απριλίου 2026.

Τα τριήμερα και το τετραήμερο του 2026

Καθαρά Δευτέρα (Τριήμερο): 21 – 23 Φεβρουαρίου.

Πάσχα (Τετραήμερο): 10 – 13 Απριλίου (Από Μεγάλη Παρασκευή έως Δευτέρα του Πάσχα).

Εργατική Πρωτομαγιά (Τριήμερο): 1 – 3 Μαΐου (Η 1η Μαΐου πέφτει Παρασκευή).

Αγίου Πνεύματος (Τριήμερο): 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου.

Χριστούγεννα (Τριήμερο): 25 – 27 Δεκεμβρίου (Η 25η Δεκεμβρίου πέφτει Παρασκευή).

Αναλυτικά όλες οι αργίες

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου.

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου.

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / 25η Μαρτίου: Τετάρτη 25 Μαρτίου.

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου.

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου.

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου.

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου.

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου.

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου.

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου.

Σύναξη της Θεοτόκου: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

