- Η Τσικνοπέμπτη για το 2026 θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.
- Η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026 και προσφέρει το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.
- Τα τριήμερα και το τετραήμερο του 2026
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Αποκριών έχει ξεκινήσει.
Το Τριώδιο, που σηματοδοτεί την αρχή της αποκριάτικης περιόδου, άνοιξε την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026.
Ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, το οποίο θα εορταστεί την Κυριακή 12 Απριλίου 2026.
Καθαρά Δευτέρα (Τριήμερο): 21 – 23 Φεβρουαρίου.
Πάσχα (Τετραήμερο): 10 – 13 Απριλίου (Από Μεγάλη Παρασκευή έως Δευτέρα του Πάσχα).
Εργατική Πρωτομαγιά (Τριήμερο): 1 – 3 Μαΐου (Η 1η Μαΐου πέφτει Παρασκευή).
Αγίου Πνεύματος (Τριήμερο): 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου.
Χριστούγεννα (Τριήμερο): 25 – 27 Δεκεμβρίου (Η 25η Δεκεμβρίου πέφτει Παρασκευή).
Αναλυτικά όλες οι αργίες
- Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου.
- Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου.
- Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.
- Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / 25η Μαρτίου: Τετάρτη 25 Μαρτίου.
- Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου.
- Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου.
- Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου.
- Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου.
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου.
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου.
- 28η Οκτωβρίου: Τετάρτη
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου.
- Σύναξη της Θεοτόκου: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου.
