Πότε πέφτουν η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα - Αναλυτικά οι αργίες και τα τριήμερα του 2026

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Αποκριών έχει ξεκινήσει - Τα τριήμερα και το τετραήμερο του 2026 - Αναλυτικά όλες οι αργίες

  • Η Τσικνοπέμπτη για το 2026 θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.
  • Η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026 και προσφέρει το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.
  • Τα τριήμερα και το τετραήμερο του 2026

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Αποκριών έχει ξεκινήσει.

Το Τριώδιο, που σηματοδοτεί την αρχή της αποκριάτικης περιόδου, άνοιξε την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026.

Η Τσικνοπέμπτη του 2026 θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, προσφέροντας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.

Ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, το οποίο θα εορταστεί την Κυριακή 12 Απριλίου 2026.

Τα τριήμερα και το τετραήμερο του 2026

Καθαρά Δευτέρα (Τριήμερο): 21 – 23 Φεβρουαρίου.

Πάσχα (Τετραήμερο): 10 – 13 Απριλίου (Από Μεγάλη Παρασκευή έως Δευτέρα του Πάσχα).

Εργατική Πρωτομαγιά (Τριήμερο): 1 – 3 Μαΐου (Η 1η Μαΐου πέφτει Παρασκευή).

Αγίου Πνεύματος (Τριήμερο): 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου.

Χριστούγεννα (Τριήμερο): 25 – 27 Δεκεμβρίου (Η 25η Δεκεμβρίου πέφτει Παρασκευή).

Αναλυτικά όλες οι αργίες

  • Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου.
  • Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου.
  • Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.
  • Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / 25η Μαρτίου: Τετάρτη 25 Μαρτίου.
  • Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου.
  • Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου.
  • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου.
  • Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου.
  • Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου.
  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου.
  • 28η Οκτωβρίου: Τετάρτη
  • Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου.
  • Σύναξη της Θεοτόκου: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου.  
