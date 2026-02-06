Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μικρό μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος του Αυλώνα, καθώς η ανατροπή φορτηγού λίγο μετά τις 07:00 είχε ως αποτέλεσμα τα υλικά τα οποία μετέφερε (χαλίκι) να κατακλύσουν το οδόστρωμα της Εθνικής Οδού. Η κυκλοφορία αυτήν την ώρα διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της Λεωφόρου Φυλής στο ύψος του Καματερού, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκηδόνα, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη - Κανελλοπούλου από το ύψος της Πανεπιστημιούπολης προς τη Μεσογείων, καθώς και στον Πειραιά στον άξονα 34ου Συντάγματος - Ηρώων Πολυτεχνείου έως το ύψος της 2ας Μεραρχίας.

