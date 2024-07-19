Η σκεπή ενός σπιτιού κατέρρευσε σήμερα το μεσημέρι, στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου στην Πάτρα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στον χώρο ένας άνδρας.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, η οποία προχώρησε σε απεγκλωβισμό του άνδρα που στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το tempo24 ο τραυματισμός του άνδρα, ηλικίας περίπου 35 χρόνων, είναι ελαφρύς.

Στον χώρο μετέβησαν 5 οχήματα της Πυροσβεστικής, όπως επίσης και ο Διοικητής του Νομού και του Πρώτου Σταθμού.

Πρόκειται για ενοικιαζόμενο δωμάτιο όπου κατέρρευσε τμήμα της οροφής. Μέσα βρίσκονταν ένας άνδρας και μία νεαρή γυναίκα.

Απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις και παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς ωστόσο η κατάσταση τους να είναι σοβαρή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.