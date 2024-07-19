Aναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους με 233 επιβάτες στο Ελ. Βενιζέλος

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος πραγματοποίησε αεροσκάφος που εκτελούσε δρομολόγιο από το Λονδίνο για Χανιά με 223 επιβαίνοντες.

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε πρόβλημα στο υδραυλικό του σύστημα και για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η αναγκαστική προσγείωση στο Ελ. Βενιζέλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: skai.gr

