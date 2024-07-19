Τα μέτρα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση και εκρίζωση της νόσου της πανώλης, με αφορμή τα κρούσματα που παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλία, ανακοινώθηκαν μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα.

Ο υπουργός Κώστας Τσιάρας, ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος μετείχαν προηγουμένως σε συσκέψεις με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, τους επικεφαλής υπηρεσιών και εκπροσώπους αγροτικών και κτηνιατρικών φορέων για την εφαρμογή των μέτρων.

Οπως ανακοινώθηκε, η περιοχή τέθηκε σε επιδημιολογική επιτήρηση ενώ ελήφθησαν δείγματα από τα γύρω μαντριά που εμφανίστηκαν τα κρούσματα και συγκεκριμένα από 60 μαντριά με 13.500 αιγοπρόβατα.

Αύριο τα δείγματα θα μεταφερθούν στην Αθήνα και το μεσημέρι αναμένονται τα αποτελέσματα. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και τις επόμενες δύο ημέρες.

Μέχρι την επόμενη Παρασκευή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δ. Κουρέτα : «πάμε μέρα μέρα και αναλόγως θα προχωρήσουμε με τα μέτρα», τόνισε

Ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας, σημείωσε ότι μετά την διαπίστωση των πρώτων 8 κρουσμάτων στα Τρίκαλα και του ενός στη Λάρισα έχουν θανατωθεί και στη συνέχεια ταφεί 2.407 αιγοπρόβατα. Ακολούθως λαμβάνονται τα μέτρα:

Δημιουργείται ζώνη προστασίας έως και 10χλμ

Απαγορεύεται η μετακίνηση των αιγοπροβάτων ,

Το γάλα διακινείται κανονικά ωστόσο χρειάζεται υψηλή παστερίωση

Ταυτόχρονα γίνεται ανάκληση αδειών όλων των κτηνιάτρων από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου. Συνολικά 100 κτηνίατροι θα μεταβούν στη Λάρισα τη Δευτέρα, που θα οργανωθούν σε κλιμάκια για να προχωρήσουν στους απαραίτητους ελέγχους.

Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ερωτηθείς για τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων, παρέπεμψε στο παράδειγμα του Ντάνιελ σημειώνοντας όταν αφού γίνει καταγραφή των ζώων που έχουν θανατωθεί θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης.

Προηγουμένως, είχε ξεκαθαρίσει πως η νόσος αφορά αποκλειστικά τα αιγοπρόβατα και σε καμία άλλη κατηγορία ζώων.

Πηγή: skai.gr

