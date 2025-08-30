Για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Μουδανιών, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και τη σχέση του με τη 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche μίλησε ο γνωστός κομμωτής, Τρύφωνας Σαμαράς στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί».

O γνωστός κομμωτής, διασκέδαζε με την 45χρονη λίγη ώρα πριν το ατύχημα.

«Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι τίποτα γιατί οι κοπέλες με έφεραν στο ξενοδοχείο και μετά συνεχίσανε. Είχε μείνει η ιδιοκτήτρια μαζί με τη φίλη της, αλλά οδηγούσε η φίλη της που δεν είχε πιει. Ήμουν σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός κομμωτής.

«Η κυρία έχει αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.Μια πολύ ευγενική κοπέλα. Περάσαμε πολύ ωραία. Μετά μου λέει δεν έρχεσαι να πάμε μαζί σε ένα άλλο μαγαζί. Και πήγαμε με την Porche. Που να το φανταζόμουνα ότι μετά θα γινόταν όλο αυτό. Στην αρχή καθόταν πίσω από μένα. Δεν οδήγησε η κοπέλα επειδή δεν ήταν τελείως νηφάλια. Δηλαδή δεν είχε πιει να μην μπορεί να μιλήσει απλά ήταν χαρούμενη. Κάθισε από πίσω μου και οδηγούσε η φίλη της» κατέληξε ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Πηγή: skai.gr

