Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα, Σάββατο στις 10:00 η 45χρονη ιδιοκτήτρια του πολυτελούς οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων όταν κάτω υπό άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το πολυτελές όχημα (μια μαύρη Porche), κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το δεύτερο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο 27χρονοι, μια γυναίκα και ένας άνδρας, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Η 27χρονη μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και υπεβλήθη σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ σήμερα το πρωί ο δικηγόρος της 27χρονης, Παναγιώτης Βρεττός, η κοπέλα μεταφέρθηκε με κατάγματα στο νοσοκομείο, υπεβλήθη σε επεμβάσεις και συνεχίζει να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Ο 27χρονος τραυματίστηκε πιο ελαφριά.

Η 45χρονη ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου αμέσως μετά το ατύχημα αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο και σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν οι δικηγόροι της κοντινά της άτομα μετά το ατύχημα την μετέφεραν στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr, η 45χρονη ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου ομολόγησε ότι οδηγούσε εκείνη το όχημα ενώ έχει βρεθεί θετική σε αλκοόλ. Αναμένονται ωστόσο και τα επίσημα αποτελέσματα από τις αιματολογικές εξετάσεις.

