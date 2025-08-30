Θλίψη έχει προκαλέσει το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Παρασκευής στην Ακτή Δυμαίων που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μια 8χρονη και να χάσει τη ζωή της η 71χρονη γυναίκα που πρόσεχε το μικρό κορίτσι.

Τα δύο θύματα παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τον δρόμο. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής ξεκίνησε ενώ το φανάρι ήταν ακόμα κόκκινο και κινήθηκε με ταχύτητα, γεγονός που ερευνάται από τις αρχές.

Σύμφωνα με το tempo24, η 71χρονη γυναίκα βαστούσε από το χέρι την 8χρονη όταν διέσχιζαν το δρόμο. Ξαφνικά εμφανίστηκε η μηχανή με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η ηλικιωμένη γυναίκα έβαλε μπροστά το σώμα της για να προστατεύσει το ανήλικο κορίτσι.

«Έσωσε με το θάνατό της την κόρη μου» δηλώνει στο flamis.gr ο πατέρας της 8χρονης. Η 71χρονη αν και αρχικά είχε γίνει γνωστό πως ήταν γιαγιά της μικρής, τελικά όπως επιβεβαιώθηκε ήταν μια γειτόνισσα που εμπιστευόταν η οικογένεια ως «γιαγιά» και πολλές φορές πήγαινε τα παιδιά βόλτα.

Το κοριτσάκι που έφερε τραύματα διακομίστηκε ελαφρά τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του.

Συνελήφθη 46χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 46χρονου οδηγού της μηχανής ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και μετέβη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Διασώστες του ΕΚΑΒ που βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος έκαναν ότι μπορούσαν για να επανέλθει η άτυχη γυναίκα, ήταν όμως αργά.

