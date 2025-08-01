Λογαριασμός
Τροχαίο στον Πειραιά: ΙΧ παρέσυρε 31χρονη πεζή - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Το όχημα παρέσυρε τη γυναίκα στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Πύλου - Νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας 

ΕΚΑΒ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ της Πέμπτης στον Πειραιά, όταν ΙΧ παρέσυρε 31χρονη πεζή στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Πύλου.

Η 31χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθώς το όχημα την παρέσυρε για αρκετά μέτρα και νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. 

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία Πειραιά.
 

TAGS: Τροχαίο ατύχημα Πειραιάς παράσυρση
