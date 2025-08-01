Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ της Πέμπτης στον Πειραιά, όταν ΙΧ παρέσυρε 31χρονη πεζή στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Πύλου.

Η 31χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθώς το όχημα την παρέσυρε για αρκετά μέτρα και νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία Πειραιά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.