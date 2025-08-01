Συνελήφθη υπαξιωματικός του Λιμενικού για διακίνηση ναρκωτικών

Ένας υπαξιωματικός του Λιμενικού Σώματος συνελήφθη την Τετάρτη, σε νησί του βόρειου Αιγαίου για διακίνηση ναρκωτικών.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας ενημερώθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο του νησιού ότι, με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, εντοπίστηκε ύποπτο δέμα εταιρείας ταχυμεταφορών, με παραλήπτη τον κατηγορούμενο.

Το δέμα τέθηκε υπό επιτήρηση και ακολούθως, στελέχη του Λιμενικού Σώματος, υπό την καθοδήγηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, ακινητοποίησαν τον κατηγορούμενο, αφού παρέλαβε το δέμα.

Όπως διαπιστώθηκε, το δέμα περιείχε 6 πλαστικές συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους -52,3- γραμμαρίων, τα οποία ο ίδιος είχε ταχυδρομήσει δύο μέρες νωρίτερα μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στην Αττική.

Επιπλέον, σε σωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον κατηγορούμενο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλαστική συσκευασία, που περιείχε φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους -2,4- γραμμαρίων,

συσκευασία καπνού, που περιείχε φυτικά αποσπάσματα κάνναβης καθαρού βάρους -0,2- γραμμαρίων και

το χρηματικό ποσό των -200- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

