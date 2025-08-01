Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 10.15 το βράδυ της Πέμπτης στη διασταύρωση των οδών Αγίου Αθανασίου και Λεωνίδου στην Παλλήνη.

Συγκεκριμένα, δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν με τους αναβάτες, ηλικίας 62 και 43 ετών, να διακομίσθηκαν και να νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό σε σοβαρή κατάσταση. Πριν από λίγο, έγινε γνωστό ότι ο 43χρονος εξέπνευσε.

Πηγή: skai.gr

