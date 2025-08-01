Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τροχαίο δυστύχημα με δύο μοτοσυκλέτες στην Παλλήνη - Νεκρός ο ένας αναβάτης, σε σοβαρή κατάσταση ο άλλος

Συγκεκριμένα, δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν με τους αναβάτες, ηλικίας 62 και 43 ετών, να διακομίσθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό σε σοβαρή κατάσταση

ΕΚΑΒ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 10.15 το βράδυ της Πέμπτης στη διασταύρωση των οδών Αγίου Αθανασίου και Λεωνίδου στην Παλλήνη.

Συγκεκριμένα, δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν με τους αναβάτες, ηλικίας 62 και 43 ετών, να διακομίσθηκαν και να νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό σε σοβαρή κατάσταση. Πριν από λίγο, έγινε γνωστό ότι ο 43χρονος εξέπνευσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παλλήνη τροχαίο δυστύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark