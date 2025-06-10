Τροχαίο δυστύχημα στον Άλιμο: Ελεύθερος με όρους ο οδηγός ταξί

Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθερος με όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 23χρονος οδηγός, ο οποίος προσέκρουσε σε απορριμματοφόρο στην περιοχή Αλίμου τραυματίζοντας θανάσιμα μια 65χρονη υπάλληλο του Δήμου καθαριότητας.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης οδήγησης και της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, ενώ του αφαιρέθηκε και το δίπλωμα οδήγησης.

Κατά την απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται τι συνέβη και πώς προσέκρουσε στο απορριμματοφόρο.

Ελεύθερος μετά την απολογία του αφέθηκε και ο οδηγός απορριμματοφόρου, ο οποίος κατέστη κατηγορούμενος διότι δεν είχε ανανεώσει την άδεια. Στον 58χρονο δεν επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου στις 6.15 το πρωί της Παρασκευής ένας 23χρονος οδηγός ταξί που κινούνταν στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά προσέκρουσε στην πίσω αριστερή πλευρά του απορριμματοφόρου του δήμου Αλίμου, με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα την 65χρονη γυναίκα, που βρισκόταν εκεί για την αποκομιδή των σκουπιδιών.

Πηγή: skai.gr

